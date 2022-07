Dai cripto analisti agli specialisti di Internet of Things, ecco i professionisti più ricercati

Dagli sviluppatori di software agli esperti di sicurezza informatica, dai cripto analisti agli specialisti di Internet of Things, i professionisti della tecnologia hanno notevoli opportunità di lavoro in un settore che è in continua e costante evoluzione e richiede competenze sempre più aggiornate e specifiche.

Così PageGroup, società di recruting, individua i professionisti più ricercati dalle aziende. Tra questi abbiamo Ingegnere di intelligenza artificiale/machine learning, la cui richiesta è diffusa e in continua crescita, in svariati settori (ad esempio bancario, farmaceutico, retail). Un tipico ruolo in questo ambito potrebbe comportare la progettazione e l’implementazione di una chatbot altamente performante per molteplici piattaforme, fino ad arrivare ad applicazioni più innovative come Computer Vision, automobili a guida autonoma, software medico-diagnostici basati su intelligenza artificiale o sistemi di protezione dalle frodi.

Poi c’è lo Specialista di Internet of Things, lo sviluppatore di Blockchain, fino al cripto-analista che si occupa di analizzare le tendenze e i prezzi di diverse criptovalute in modo da fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni d’investimento oculate.