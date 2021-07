Immobiliare: la mappa dei prezzi, a Reggio Calabria la metà della media nazionale e le case più grandi

Redazione Finanza 19 luglio 2021 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

La divergenza tra Nord e Sud si fa vedere anche per quanto riguarda i prezzi delle case. Sì perché se Milano è la provincia con i prezzi a metro quadro più alti d’Italia, una casa a Reggio Calabria costa la metà della media nazionale. E' ciò che emerge dall’Osservatorio Immobiliare di MutuiOnline.it.Secondo l'indagine, Milano è la provincia più cara con 2.758 €/mq (+640 € rispetto alla media lombarda), seguita a stretto giro da due città d’arte come Roma (2.708€/mq, +5% rispetto al Lazio) e Firenze (2.527 €/mq, +16% rispetto alla Toscana). Da notare in fondo alla classifica come una casa a Reggio Calabria costi la metà della media nazionale (875 €), e il 26% in meno rispetto alla media calabrese.Non solo. Per quanto riguarda le metrature vendute, a Reggio Calabria ci acquistano le case più grandi, mentre a Milano le più piccole. Con oltre 150 mq Reggio Calabria è la città dove si acquistano le case mediamente più grandi d’Italia, e a Milano si acquistino case di circa 14 mq più piccole rispetto alla media lombarda visti i costi esosi degli appartamenti.Questo rapporto inverso tra il prezzo al metro quadro e la superficie media degli immobili è molto evidente se si guardano i dati raggruppati per regione: Lazio, Trentino, Liguria e Lombardia sono le regioni con prezzi più alti e superfici medie più basse, mentre la Calabria si conferma la regione con il costo più basso e la superficie media (significativamente) più alta d’Italia.