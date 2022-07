Gli assicurati più giovani sotto i 25 anni pagano in media 662 euro di Rc auto contro i 337 euro degli over 60. Così emerge dall’ultimo Bollettino statistico dell’Ivass secondo cui negli ultimi otto anni i più giovani hanno beneficiato di una riduzione del premio inferiore rispetto alla media nazionale (-11,2% contro il -28,8%). Inoltre il differenziale di premio tra under e over 25 è pari a 352 euro al Sud e a 292 euro al Nordovest.