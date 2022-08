RC auto: a luglio costo polizza in media a 463,63 euro, in aumento dell’8,6% rispetto a inizio anno

Dopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 463,63 euro, vale a dire l’8,6% in più rispetto a inizio anno.

Ad incidere sul trend al rialzo, iniziato ad aprile, non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione.

La Puglia è in testa alla classifica degli incrementi più consistenti con i premi saliti mediamente del 9,4% rispetto a gennaio 2022, seguita dalla Liguria (+9,1%) e dalle Marche (+8,9%).Guardando ai valori assoluti, la Campania si conferma essere ancora una volta la maglia nera d’Italia; nella regione, lo scorso mese, per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 834,26 euro, vale a dire il 79,9% in più rispetto alla media nazionale. Al contrario, il Friuli-Venezia Giulia è l’area meno cara della Penisola (312,13 euro).