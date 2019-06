Rc auto: prezzi in calo, ma non in Campania. Al Sud 4 volte su 10 la pagano i genitori

Valeria Panigada 14 giugno 2019 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Rc auto in leggero calo nei primi sei mesi dell'anno. secondo l'Osservatorio di Segugio.it, nel primo semestre il premio medio dell'assicurazione per gli automobilisti italiani si è aggirato sui 436 euro, in ribasso rispetto alla seconda parte del 2018 grazie al calo dei premi in 16 delle 20 regioni italiane. La forbice delle variazioni negative è compresa tra il -6,7% della Basilicata e -0,7% dell’Emilia-Romagna; mentre gli aumenti si sono verificati solo in Umbria (+1,3%), Molise (+ 2,7%) e Campania (+2,1%). Resta stabile rispetto al precedente semestre il prezzo registrato in Valle d’Aosta. La regione con il best price più alto è la Campania, che fa rilevare 711 euro, ben 275 euro in più del dato nazionale.E proprio al Sud, questa voce di spesa è spesso a carico di mamma e papà, per i neopatentati. Secondo una ricerca realizzata da Facile.it, al Sud e nelle Isole, dove i giovani hanno più difficoltà a raggiungere una propria indipendenza economica, nel 50% dei casi a pensare a pagare i conti dell’auto dei figli sono sempre i genitori. Scorporando le voci di costo legate al mantenimento, quella in cui i genitori intervengono più spesso è l’assicurazione Rc auto: mamma e papà se ne fanno carico 4 volte su 10 (addirittura nel 45,7% dei casi al Sud).