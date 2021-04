Arriva Assicurazione Fuori Casa, la protezione di ING per gli spostamenti di tutti i giorni

Valeria Panigada 26 aprile 2021 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Auto, bici, monopattino...aereo? Qualunque sia il modo di spostarsi per la città o nel mondo, da oggi c’è una soluzione online e personalizzabile per farlo in pochi passi. È nata Assicurazione Fuori Casa, la nuova famiglia di polizze distribuita in esclusiva da ING, offerta dal Gruppo AXA. L’obiettivo? Proteggere qualunque sia la meta. Dallo spostamento più tradizionale con l’auto o con i mezzi green, come i trasporti pubblici, la bicicletta, il monopattino (anche elettrico), oppure con il più green di tutti...a piedi! Fino a destinazioni lontane, con viaggi in aereo. Con la protezione anche per lo smartphone, con una polizza dedicata, per proteggerne uno solo, o tutti quelli della famiglia.Assicurazione Fuori Casa, riservata ai clienti ING con Conto Corrente Arancio e accessibile direttamente dall’App ING o da pc, include 4 prodotti:- Assicurazione Auto, offerta da QUIXA Assicurazioni, la compagnia digitale del gruppo AXA Italia. Dedicata all’auto di proprietà, 100% digitale e personalizzabile, consente di scegliere tra diverse garanzie, con la possibilità del pagamento mensile del premio.- Assicurazione Viavai, offerta da AXA Partners, pensata per la vita fuori casa e tutti gli spostamenti con mezzi pubblici locali, bicicletta, e-bike, monopattino (anche elettrico), taxi e passeggiate a piedi.- Assicurazione Viaggio, offerta da AXA Partners, disponibile come polizza annuale multiviaggio, per i «Frequent Flyers» sempre in partenza, ma anche per un singolo viaggio.- Assicurazione Smartphone, offerta da AXA Partners, per proteggere gli smartphone di famiglia in caso di furto o danneggiamento.