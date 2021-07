Valute rifugio cercasi: risk off sui mercati, dominano timori per diffusione variante Delta

Redazione Finanza 19 luglio 2021 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Avvio d'ottava in rialzo sul mercato forex per il dollaro e lo yen che salgono contro le altre valute. "La domanda per le valute rifugio di solito aumenta quando la propensione al rischio dei mercati diminuisce, come sembra essere accaduto quest’oggi, a causa delle crescenti preoccupazioni sulla diffusione della variante Delta del Covid-19", sottolinea Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades. Restando sempre in ambito forex, la sterlina è sotto pressione, avvicinandosi al minimo da aprile, nonostante l'arrivo del cosiddetto "Freedom Day" nel Regno Unito che segna la fine di quasi tutte le restrizioni legate al Covid. "Gli investitori stanno mostrando nervosismo in un momento in cui il Paese ha una media di quasi 50.000 nuovi casi al giorno, poiché molti temono che l'allentamento di tutte le regole possa avere un impatto sociale ed economico negativo", commenta Evangelista.