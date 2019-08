Petrolio sale su tensioni nel Golfo: attacco droni a impianto petrolifero saudita da ribelli Houthi

Daniela La Cava 19 agosto 2019 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

La settimana inizia all'insegna degli acquisti per il petrolio. Le quotazioni del Wti (riferimento Usa) e quelle del Brent (riferimento europeo) si stanno muovendo in rialzo rispettivamente a 55,48 dollari al barile (+1,24%) e a 59,28 dollari (+1,07%). Un sostegno arriva dalle tensioni nel Golfo in scia all'attacco effettuato con droni dell'impianto petrolifero di Shaybah in Arabia Saudita nel fine settimana. Un attacco che è stato rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen.