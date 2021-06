Petrolio: prezzi ben sostenuti (soprattutto Brent), oggi meeting mensile Opec+

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

I prezzi del petrolio restano ben sostenuti, soprattutto quello del Brent (riferimento europeo) che si mantiene sopra la soglia dei 70 dollari al barile. In particolare, il Brent mostra una crescita dell'1,3% a 70,24 dollari al barile mentre il Wti avanza di oltre il 2% a 67,66 dollari."Sebbene ci siano preoccupazioni per le restrizioni più severe legate al Covid-19 in alcune parti dell'Asia, il mercato sembra essere più concentrato sulla storia della domanda positiva per gli Stati Uniti e l'Europa", scrivono gli esperti di commodities di ING.Intanto si guarda all'appuntamento di oggi con l'Opec+ che terrà la sua riunione mensile per discutere la politica di produzione. "La domanda chiave per il mercato è se il cartello andrà avanti con l'aumento della produzione pianificato tra giugno e luglio, in particolare con la prospettiva di un'offerta aggiuntiva dall'Iran e le preoccupazioni della domanda dall'Asia - sottolineano da ING -. Tuttavia, riteniamo che il mercato sarà in grado di assorbire questa offerta aggiuntiva e quindi ci aspettiamo che il gruppo confermi che aumenterà la produzione come pianificato nei prossimi 2 mesi". Il mercato, aggiungono ancora gli esperti della banca olandese, cercherà anche suggerimenti dal gruppo su cosa potrebbero fare con l'offerta dopo luglio.