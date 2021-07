Petrolio in bilico, ancora appeso a decisioni Opec+

Daniela La Cava 5 luglio 2021 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

La settimana parte poco sopra la parità per il petrolio, con i colloqui dei membri dell'Opec+ che restano in bilico e verranno aggiornati oggi. L'Opec+ non è riuscito a raggiungere un accordo venerdì scorso, e di conseguenza i membri proseguiranno le discussioni oggi per tentare di raggiungere una intesa. "Di conseguenza, i prezzi del petrolio si mantengono relativamente stabili, in attesa dell'esito dei colloqui di oggi”, sottolineano gli esperti di ING. Ora si guarda in particolare alle mosse degli Emirati Arabi Uniti che nel fine settimana hanno affermato di sostenere l'aumento proposto dell'offerta di 2 milioni di barili al giorno tra agosto e dicembre, ma ritengono che qualsiasi decisione sull'estensione dell'accordo dall'aprile 2022 alla fine del 2022 debba essere presa in un secondo momento.