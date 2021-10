Petrolio ancora in corsa dopo Opec+ : WTI supera $78, Brent oltre $82 al barile dopo boom +50% da inizio anno

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2021 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta la corsa dei prezzi del petrolio, dopo la decisione dell'Opec+ di confermare per il mese di novembre un aumento dell'offerta di 400.000 barili al giorno. Nelle ore precedenti l'annuncio, si era parlato della possibilità che l'Opec+ aumentasse ulteriormente l'offerta, cosa che non è avvenuta.Il rally continua, con il WTI e il Brent che viaggiano ai valori massimi degli ultimi tre anni, dopo un rally superiore al 50% dall'inizio del 2021.I futures sul contratto WTI balzano dell'1,35% a $78,67 al barile, mentre quelli sul Brent avanzano dell'1,6% a $82,52 al barile.