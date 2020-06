Petrolio accelera al rialzo su rumors di un accordo Opec+ su tagli

Daniela La Cava 5 giugno 2020 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Il petrolio accelera al rialzo in scia alle indiscrezioni stampa di un tentativo di accordo tra i Paesi produttori che fanno parte dell'Opec+ per prolungare i tagli record alla produzione. Il Brent si sta muovendo sopra la soglia di 41 dollari al barile, mentre il Wti sale del 2,5% in area 38 dollari. Il vertice dell'Opec è previsto per domani, in videoconferenza.