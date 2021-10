Petrolio: WTI tocca e supera quota $80 per la prima volta dal 2014. Brent vicino a $84

Laura Naka Antonelli 11 ottobre 2021 - 07:00

MILANO

Nuova fiammata per i prezzi del petrolio, con quelli del WTI scambiato sul Nymex di New York che toccano e superano la soglia di $80 al barile per la prima volta dal 2014. Dopo essere balzati fino a +4% la scorsa settimana le quotazioni del WTI corrono di oltre il 2%, a $80,97 al barile, ormai attorno a quota $81, al valore più alto in sette anni. I prezzi del Brent avanzano dell'1,61% a $83,72, dopo il rally del 4,6% della settimana scorsa.