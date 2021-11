Petrolio: WTI e Brent in calo fino a -3% dopo rumor su appello Biden a Cina e Giappone

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2021 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Focus sui prezzi del petrolio, con il contratto WTI scambiato sul Nymex di New York che ha perso fino a -3% e il Brent scivolato del 2,6% dopo le indiscrezioni riportate da Reuters, secondo cui l'amministrazione Biden degli Stati Uniti avrebbe chiesto ai paesi grandi consumatori di crude, come Cina e Giappone, di considerare l'opzione di attingere in modo coordinato alle rispettive riserve strategiche, al fine di abbassare i prezzi del petrolio.Le quotazioni rimangono in ribasso, con il WTI che, alle 7.50 circa ora italiana, cede lo 0,91% a $77,65 al barile e il Brent che scende dello 0,50% circa a $79,89.