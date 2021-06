Petrolio: Brent tocca quota $75 per prima volta in due anni, WTI oltre $73

Laura Naka Antonelli 22 giugno 2021 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

Focus sui prezzi del petrolio, che continuano a salire dopo il rally della sessione della vigilia, beneficiando del dietrofront del dollaro e della pausa nelle trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran per ripristinare l'accordo nucleare del 2015. Per la prima volta in due anni, il Brent è volato fino a quota $75 al barile, per poi chiudere in rialzo dell'1,89%, a $74,90 al barile. Il contratto WTI è balzato del 2,82% a $73,66 al barile. Al momento il WTI segna una variazione di appena +0,08% a $73,72 al barile, mentre il Brent sale dello 0,28% a $75,11.