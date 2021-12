Lira turca affonda toccando nuovi minimi dopo taglio tassi

Alessandra Caparello 13 dicembre 2021 - 11:17

Ancora crisi nera in Turchia. Il cambio lira/dollari scende oltre 14 toccando il minimo storico, dopo che S&P Global Ratings ha abbassato l'outlook sul rating del credito sovrano della nazione a negativo.La valuta è scesa del 30% contro il dollaro dalla fine di ottobre, quando la banca centrale turca ha tagliato i tassi di interesse nonostante l'accelerazione dell'inflazione, un fattore chiave per la revisione delle prospettive del rating come ha precisato l’agenzia S&P.