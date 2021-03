Greggio, prezzi in calo: per lo sblocco nave nel canale di Suez potrebbero volerci settimane

Alessandra Caparello 25 marzo 2021 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Si sta rivelando più complessa del previsto l’operazione per liberare la grande nave container sbloccata nel canale di Suez. “E’ come un’enorme balena spiaggiata” ha affermato Peter Berdowsk, AD della società olandese Boskalis che sta cercando di liberare la nave non indicando però quanto tempo ci vorrà. Non possiamo escludere che potrebbero volerci settimane”.Dopo il balzo di ieri al 6%, oggi i futures sul Brent scivolano dell'1,54% a quota 63,44 dollari a barile, mentre i futures sul greggio Usa perdono l'1,77% a quota 60,07 dollari a barile.