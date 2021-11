Covid: variante Nu zavorra anche i prezzi del petrolio: WTI -3,5%

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2021 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

L'incubo della variante Nu, la nuova variante del Covid-19 scoperta in Sudafrica, zavorra oltre all'azionario globale anche i prezzi del petrolio.La nuova variante, denominata B.1.1.529, battezzata anche come "super sudafricana", presenterebbe secondo gli esperti 32 diverse mutazioni nella proteina spike.I futures sul contratto WTI scambiato a New York scivolano del 3,5% circa a $75,66 al barile, mentre il Brent fa -2,83% a $79,92.