Covid, variante NU scatena il panico sui mercati: petrolio WTI -6%

26 novembre 2021 - 09:35

La notizia relativa alla scoperta della variante Nu in Sud Africa scatena il panico sui mercati, mandando in tilt diversi asset.Crollano i prezzi del petrolio, con il contratto WTI scambiato sul Nymex di New York che segna un tonfo superiore a -6% a $73,46. Il Brent scivola di quasi il 5% a $78,46.Il timore è che l'eventuale diffusione di una variante più forte e più resistente ai vaccini scateni nuovi lockdown nel mondo, zavorrando la domanda di oil e tornando così a generare una situazione di surplus di petrolio.La nuova variante, denominata B.1.1.52 e battezzata anche come "super sudafricana", presenterebbe secondo gli esperti 32 diverse mutazioni nella proteina spike.L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) ha indetto una riunione straordinaria per la giornata di oggi.Il Regno Unito ha preso già provvedimenti, chiudendo i confini a sei paesi africani: oltre al Sud Africa, sono stati sospesi i voli dal Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana.