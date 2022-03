Conflitto Russia-Ucraina manda su di giri petrolio: rally +6%, Brent oltre $113, WTI supera $111 a record dal 2013

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2022 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Petrolio inarrestabile, la corsa non si ferma. Dopo aver superato anche la soglia dei $110 al barile, il Brent si infiamma ulteriormente, volando fin oltre quota $113, al valore record dal giugno del 2014. Il WTI scambiato a New York si rafforza superando anche quota $111, al valore più alto dall'agosto del 2013, fino a $111,50. Entrambi i contratti segnano un balzo superiore a +6%, sulla scia dei continui timori di una scarsità dell'offerta di petrolio e gas russi.Dopo le sanzioni, è aumentata di fatto la paura che Vladimir Putin possa decidere di chiudere i rubinetti dell'energia che la Russia produce."Questo è un momento drammatico per il mercato, il mondo e le forniture - ha commentato alla Cnbc John Kilduff, partner di Again Capital - E' chiaro che il mondo dovrà alzare la voce contro la Russia bloccando anche le sue esportazioni di petrolio". Qualcosa che il mondo non può permettersi tuttavia di perdere.