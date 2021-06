Commodities in ripresa dopo tonfo post mossa Cina. Prezzi petrolio ancora sotto pressione con trattative Usa-Iran

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Il rafforzamento del dollaro e la mossa della Cina, che ha annunciato un piano per liberare le riserve di alcune materie prime, ha provocato ieri un bagno di sangue nel settore delle commodities.I futures sui prezzi del palladio e del platino sono crollati di oltre -11% e -7%, rispettivamente, quelli del mais sono scesi di quasi il 6% e i contratti legati al rame hanno perso quasi il 5%.Oggi i prezzi sono in recupero, ma la ripresa non è sufficiente a evitare il trend negativo del settore su base settimanale.Ad affossare le commodities è stata soprattutto la decisione della Cina di annunciare, mercoledì scorso, il rilascio delle riserve di alcuni metalli chiave, come rame e alluminio, stando a quanto riportato dall'agenzia Reuters, nell'ambito di un piano teso a frenare la speculazione sui mercati finanziari.Ieri giornata da dimenticare anche per i prezzi del petrolio, che tra l'altro continuano a puntare verso il basso anche nella giornata di oggi.Il Brent ha perso l'1,8% nella sessione della vigilia, mentre il WTI ha ceduto l'1,5%. Ora i due contratti cedono rispettivamente lo 0,75% e lo 0,83% a $70,51 e $72,46 al barile.A contribuire al sentiment negativo sul mercato del petrolio è anche la speranza che Teheran e Washington riescano presto a ripristinare l'accordo nucleare del 2015.Nella giornata di ieri, un alto funzionario iraniano che sta partecipando alle trattative ha riferito che le controparti non sono mai state così vicine a raggiungere una intesa.