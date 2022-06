Dollaro in parziale risalita, sponda da nuovo aumento risk aversion

La giornata prende il via all’insegna dei guadagni per il dollaro. Lo testimonia l’andamento del Dollar Index che sale dello 0,6% circa in area 104,3. Ieri il biglietto verde ha corretto ieri erodendo buona parte della salita messa a segno dopo i dati di inflazione di venerdì scorso, penalizzato dal calo dei rendimenti sui dati Usa del pomeriggio (Philly Fed, sussidi di disoccupazione, mercato immobiliare) che sono risultati più deboli delle attese avvalorando lo scenario di rallentamento prospettato dalla Fed alla riunione di mercoledì. “Oggi apre in parziale risalita, sorretto da un nuovo aumento della risk aversion, che nel breve può ancora rappresentare un fattore chiave di forza del dollaro”, segnalano gli esperti dell’ufficio studi di Intesa Sanpaolo.