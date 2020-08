Sprint dell'oro con nuova strategia Fed su inflazione

Titta Ferraro 27 agosto 2020 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Prime reazioni a caldo sui mercati al discorso di Jerome Powell. Il presidente della Fed ha subito accennato alla nuova strategia di politica monetaria della banca centrale con un 'average inflation target' intorno al 2%. Questo vuol dire che con la nuova strategia sarà consentito uno sforamento temporaneo del 2% in modo da compensare periodi di inflazione sotto l'obiettivo.Parole accolte con favore dal mercato con futures Usa che hanno accelerato al rialzo. Ma il movimento più marcato è quello dell'oro (+1,4% a 1.980 $) con argento a ruota (+1,62%)."La Fed metterà l'occupazione davanti all'inflazione nella sua nuova strategia di politica monetaria", ha detto il numero uno della Fed Jerome Powell, nel discorso con cui ha dato il via al simposio di Jackson Hole, quest'anno in webcast a causa del coronavirus COVID-19. Il FOMC, ha aggiunto Powell, punterà su inflazione media del 2%, puntando a una occupazione che sia diffusa e inclusiva.