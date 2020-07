Report IEA turba il petrolio, poi Wti reagisce e torna a 40$. Il titolo ENI gradisce

Titta Ferraro 10 luglio 2020 - 18:20

MILANO (Finanza.com)

Il report mensile dell'International Energy Agency (IEA) pone l'accento sulla forte crescita di nuovi casi Covid-19 che ha visto la reimposizione di blocchi in alcune regioni, tra cui il Nord e l'America Latina e sta gettando un'ombra sulle prospettive economiche. "Mentre il mercato petrolifero ha indubbiamente fatto progressi dall'aprile nero - rimarca il report - ma l'accelerazione del numero di casi Covid-19 è un inquietante promemoria che la pandemia non è sotto controllo e che il rischio per le nostre prospettive di mercato è quasi sicuramente al ribasso".Dopo una iniziale debolezza con WTI sceso fino a 38,54 dollari, le quotazione sovo risalite con decisione tornando sopra i 40 dollari (+1,4% a 40,2$).A Piazza Affari il titolo Eni ha seguito l'andamento altalenante del petrolio nel pomeriggio per poi andare a chiudere a 8,492 euro (+0,69%).