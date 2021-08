Petrolio vira al ribasso, Casa Bianca chiede all'OPEC di aumentare produzione

Titta Ferraro 11 agosto 2021 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio in calo dopo la notizia che la Casa Bianca ha invitato l’OPEC e i suoi alleati ad aumentare la produzione di petrolio per sostenere la ripresa globale dalla pandemia.I futures sul West Texas Intermediate (WTI) è arrivato a cedere oltre l'1 per cento a circa 67,4 dollari al barile.Stando a quanto riferito dalla CNBC, la Casa Bianca ha affermato che l’OPEC+ deve aumentare la produzione nel tentativo di combattere l'aumento dei prezzi della benzina.Le scorte di greggio e benzina negli Stati Uniti sono diminuite la scorsa settimana, mentre la US Energy Information Administration (EIA) ha affermato che la crescita dell'occupazione negli Stati Uniti e l'aumento della mobilità hanno aumentato il consumo di benzina finora quest'anno.