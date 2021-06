Petrolio tocca nuove vette, prossimi target rialzisti per WTI a 76,6 e 85$ (analisti)

Titta Ferraro 14 giugno 2021 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Nuovi massimi pluriennali per il petrolio. Il Brent viaggia stamattina ai nuovi top dal 2019 oltre i 73,5 dollari al barile sotto la spinta del crescente ottimismo sulla domanda. Rialzo simile nell'ordine dell'1% per il WTI che staziona in area 71,6 $. L'IEA si aspetta un ritorno ai livelli pre-pandemia della domanda di greggio nella parte finale del 2022."Il WTI, che ha rotto a rialzo area 67,8 dollari ora punta ad area 76,6 $, massimo dal 7 Ottobre 2018. Si tratta di un target che può essere raggiunto nelle prossime settimane e che, se rotto a rialzo, creerebbe le condizioni per ulteriori rialzi verso target ancora più ambiziosi, con il primo in area $85, massimo dal 2013. L’area di supporto medio termine in questa fase resta il range 68-65 $, livello al di sotto del quale si potrebbe osservare un indebolimento del quadro tecnico", rimarca oggi Edoardo Fusco Femiano, market analyst di eToro.