Petrolio si impenna a +22%, amministrazione Trump farà maxi-acquisti di greggio

Titta Ferraro 19 marzo 2020 - 18:24

MILANO (Finanza.com)

Forte recupero del petrolio dai minimi a 18 ani toccati ieri. Il WTI scambiato a New York segnano +22% tornando sopra la soglia dei 25 dollari al barile. L'amministrazione Trump si è mossa a sostegno per settore oil con ildipartimento dell'Energia statunitense sosterrà i produttori petroliferi acquistando un totale di 77 milioni di barili di greggio, partendo da 30 milioni subito, al fine di accrescere le scorte di emergenza.Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha detto che chiederà a Trump di avanzare la richiesta di fondi alCongresso USA per fare ancora più acquisti di petrolio: "A 22 dollari al barile, dovremmo riempire le riserve per i prossimi dieci anni" ha detto Mnuchin a Fox Business.