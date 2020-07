Petrolio: si attende riunione Opec+ su tagli produttivi

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per il petrolio in attesa del comitato ristretto del Opec+. Quando manca qualche minuto all'avvio delle contrattazioni in Europa, il Wti (riferimento europeo) sale dello 0,4% sopra 40 dollari al barile, mentre il Brent (riferimento europeo) mostra una crescita dello 0,42% sopra area 43 dollari.Gli analisti di Equita ricordano che oggi si riunisce il comitato ristretto del Opec+ che dovrebbe avviare l'attenuazione dei tagli produttivi, come previsto dagli accordi di aprile e giugno. Il taglio produttivo da 9,7 milioni di barili al giorno scade a fine luglio per poi passare a 7,7 milioni da agosto.