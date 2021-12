Petrolio: scorte Us scendono più del previsto, WTI si mantiene in rosso

Titta Ferraro 15 dicembre 2021 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

In calo più del previsto scorte di greggio negli Stati Uniti. statunitensi. L'Energy Information Administration ha reso noto che nell'ultima settimana le scorte di greggio sono diminuite di 4,584 milioni di barili rispetto alle aspettative degli analisti per un calo di 2,082 milioni di barili.Il petrolio si mantiene in ribasso con WTI giù dell'1% circa a 70$.