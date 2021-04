Petrolio scivola sotto i 62 dollari al barile mente peggiora la crisi Covid-19 in India

Alessandra Caparello 26 aprile 2021 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Il petrolio affonda mentre il peggioramento della crisi del Covid-19 dell'India pesa sulle prospettive a breve termine della domanda in vista di una riunione chiave dell'OPEC+ alla fine di questa settimana.I futures a New York sono scivolati sotto i 62 dollari al barile dopo essere avanzati dell'1,2% venerdì, il massimo in più di una settimana. Il mercato sta affrontando i venti contrari di un'esplosione del virus in India, nonostante la Cina e gli Stati Uniti si stiano riprendendo fortemente dalla pandemia e alcuni segnali positivi stiano emergendo dall'Europa.Il robusto inizio dell'anno del petrolio ha vacillato a metà marzo, quando alcuni paesi hanno iniziato a vedere una ripresa del Coronavirus, anche se i prezzi sono ancora in crescita di quasi il 30% nel 2021.