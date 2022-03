Petrolio scivola fino a -8%, WTI torna in area 100 $

Titta Ferraro 14 marzo 2022 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al ribasso per il petrolio con ribassi fino all'8% con gli investitori che guardano speranzosi ai nuovi negoziati tra Ucraina e Russia per porre fine al conflitto; inoltre sulle commodity in generale pesa l'impennata di casi COVID-19 in Cina che ha comportato nuovi lockdown in alcune città della Cina, inclusa Shenzhen.Il Brent segna al momento un calo di oltre il 7% a $ 104,5 al barile, mentre il greggio statunitense WTI cede il 7,8% a 100,8 dollari. Il WTI ha toccato un minimo sotto i 100 $ (99,84$), in calo di quasi il 20% dalla chiusura dell'08 marzo a 123,70 $.