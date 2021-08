Petrolio prosegue rialzi, prevale speranza ripresa dopo ok definitivo vaccino Pfizer. Attesa per Opec+

Valeria Panigada 24 agosto 2021 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

Il petrolio prosegue il suo recupero, sostenuto dalle speranze della ripresa economica dopo l'approvazione definitiva da parte della Food and Drug Administration (FDA) al vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech, finora utilizzato grazie a una approvazione di emergenza. Il via libera definitivo apre infatti la strada alla diffusione di obbligo di vaccinazione per i dipendenti di enti, agenzie e istituzioni scolastiche pubbliche, dando così un'accelerata significativa alla campagna di vaccinazione. E così, Wti e Brent avanzano entrambi dell'1,7%.Intanto sale l'attesa per la prossima riunione dell'Opec+ di inizio settembre. "È probabile che nei prossimi giorni ci sia un crescente rumore attorno all'Opec+, con il gruppo che si riunirà per il meeting mensile il prossimo 1° settembre - ricordano gli esperti di ING -. (...) Riteniamo che l'Opec+ continuerà con il suo piano, anche se molto dipenderà dagli sviluppi del mercato da qui al 1° settembre". La banca olandese fa riferimento soprattutto al simposio di Jackson Hole, dove il mercato sarà ansioso di conoscere qualsiasi segnale su quando la Fed inizierà a ridurre il suo programma di acquisto di asset.