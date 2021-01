Petrolio, prosegue la ripresa: per analisti prezzo si sta consolidando in contesto positivo

Daniela La Cava 12 gennaio 2021 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per il petrolio che continua la sua ripresa, con il WTI (riferimento Usa) che oscilla in area 53 dollari al barile. "Il modesto calo registrato nelle prime negoziazioni di ieri è stato solo una pausa temporanea e il barile rimane in uno scenario favorevole", spiega Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, rimarcando che gli investitori stanno scommettendo sulla ripresa della domanda globale di greggio nei prossimi mesi, dopo un difficile 2020. "I tagli alla produzione annunciati la scorsa settimana dall'Arabia Saudita sono sostanzialmente una vittoria della Russia ma in qualche modo stanno anche dimostrando che l'OPEC+ può ancora svolgere il suo ruolo nel contesto attuale", aggiunge De Casa, secondo il quale "il prezzo si sta quindi consolidando e rimane in un contesto positivo".