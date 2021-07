Petrolio poco mosso, diversi fattori pesano sul prezzo barile

Daniela La Cava 16 luglio 2021 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Finale d'ottava poco mosso per i prezzi del petrolio che stanno tuttavia registrano la perdita settimanale più profonda da marzo, per via di una combinazione di fattori che stanno pesando sul prezzo del barile. "Da un lato, i mercati sono sempre più preoccupati per un forte aumento dei casi di coronavirus nella regione asiatica, che ha innescato nuovi blocchi e potrebbe colpire la domanda di petrolio. Dall’altro, il contenzioso tra Emirati Arabi e Arabia Saudita sembra essere sulla via di una risoluzione, ed il che potrebbe far strada ad un aumento della produzione da parte dei membri dell'Opec+", commenta Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades, commentando l'andamento dell'oro nero.