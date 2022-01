Petrolio, la settimana parte bene: sponda da positive prospettive domanda

Daniela La Cava 24 gennaio 2022 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

La settimana parte con il piede giusto per il petrolio, con il Wti e il Brent che avanzano dello 0,6% circa rispettivamente a 85,7 dollari al barile e 87,6 dollari. "Il Brent ha iniziato la settimana con una nota positiva sull'ottimismo per le prospettive della domanda, in un mercato in cui l'offerta è debole", sottolineano gli esperti di commodity di Ing ricordando che sul mercato si osservano le tensioni tra Russia e Ucraina ma anche alle forniture dell'Opec+ che potrebbero continuare ad aumentare a un ritmo moderato rispetto all'incremento concordato.