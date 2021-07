Petrolio incerto, fari già orientati su riunione OPEC+ di giovedì - Errata Corrige

Redazione Finanza 1 luglio 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

La notizia pubblicata lo scorso 28 giugno alle 8 contiene un errore. Ce ne scusiamo con i lettori. Di seguito la notizia corretta."Tutta l'attenzione questa settimana sarà sull'OPEC+, con il gruppo che si riunirà giovedì per discutere la politica di produzione, e in particolare per decidere circa l'offerta nel mese di agosto", sottolineano gli esperti di ING spiegando che "data la forza del mercato e le preoccupazioni per la rigidità, si prevede che l'OPEC+ aumenterà l'offerta e la nostra aspettativa è che il gruppo concorderà un aumento di 500mila di barili al giorno per agosto". Secondo ING, "tra oggi e giovedì ci sarà molto rumore su ciò che il gruppo potrebbe decidere".