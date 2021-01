Petrolio in rialzo: investitori alla ricerca di ulteriori driver di mercato (analisti)

Redazione Finanza 25 gennaio 2021 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

"Il prezzo del petrolio segue l'andamento delle Borse e mostra un modesto rialzo, che ha riportato il WTI al livello di resistenza di 52,7 dollari". Lo scrive Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, commetando l'andamento odierno del greggio. Da un punto di vista tecnico, De Casa spiega che "una netta rottura di questa zona, potrebbe far spazio per un rally sino a 53,3 dollari e successivamente alla sino alla resistenza chiave di 53,9/54 dollari, che ha fermato più volte i tentativi di recupero degli ultimi dieci giorni". Secondo l'esperto, gli investitori sono chiaramente alla ricerca di ulteriori driver di mercato, in una settimana in cui il calendario macroeconomico sarà piuttosto intenso.