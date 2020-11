Petrolio giù con impennata casi Covid, ma saldo settimanale di WTI e Brent è ampiamente positivo

Titta Ferraro 13 novembre 2020 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio in calo oggi con gli investitori che tornano a guardare a alle ripercussioni sulla domanda di greggio nel breve periodo dell'impennata di casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa. Il WTI cede così l'1% circa a 40,75 dollari al barile, calo dello 0,6% invece per il Brent.Il saldo settimanale è comunque molto positivo per Wti e Brent con un +9% sotto la spinta principalmente delle speranze per il vaccino anti-Covid.Ieri, intanto, le scorte di greggio negli Stati Uniti hanno segnato un aumento inaspettato, ulteriore sintomo che la domanda fatica a riprendersi. I dati della Energy Information Administration (EIA) evidenziano un aumento di 4,3 milioni di barili, mentre le attese erano di un calo di 913 mila barili.