Petrolio debole: le pressioni sulla Fed pesano sulle commodity

Daniela La Cava 11 febbraio 2022 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Scambi in calo questa mattina per il petrolio, con il Wti che cede lo 0,5% a 89,4 dollari al barile e il Brent che indietreggia dello 0,6% sopra i 90 dollari al barile. "Il mercato petrolifero si sta muovendo in ribasso questa mattina. Questo è probabilmente il risultato della crescente pressione sulla Fed affinché agisca in modo più aggressivo con aumenti dei tassi, dopo l'inflazione di ieri che è risultata al di sopra delle aspettative", spiegano gli esperti di ING aggiungendo che continueranno i colloqui sul nucleare iraniano.