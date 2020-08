Petrolio debole, attesa per riunione Opec+

Daniela La Cava 19 agosto 2020 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Giornata di ribassi per il petrolio all'indomani dei dati sulle scorte private statunitensi che hanno mostrato un inatteso aumento di quelle di benzina. In particolare, il Wti (riferimento Usa) scambia a 42,72 dollari al barile (-0,95%), mentre il Brent (riferimento europeo) scivola di quasi l'1% poco sopra la soglia di 45 dollari, pur viaggiando su massimi a cinque mesi. Come sottolineano gli strategist di Mps Capital Services, oggi "si riunirà anche il comitato di monitoraggio dell’OPEC+ per valutare gli effetti della recente decisione di aumentare la produzione da agosto". In uno scenario in cui si guarda con timore all'evoluzione della pandemia, con la possibilità che arrivi una seconda ondata di Covid-19.