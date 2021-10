Petrolio debole, attesa maggiore chiarezza da riunione mensile Opec+

Daniela La Cava 4 ottobre 2021 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Debolezza per il petrolio in avvio di settimana in attesa dell'appuntamento di oggi con la riunione dell'Opec+. Il Wti indietreggia dello 0,5% a 75,5 dollari al barile, mentre il Brent cede lo 0,45% poco sotto la soglia dei 79 dollari (78,92 dollari per l'esattezza). "Il mercato è in attesa di maggiore chiarezza dalla riunione mensile dell'Opec+ prevista per oggi - sottolineano da ING -. È probabile che la decisione dell'Opec+ di continuare con gli incrementi esistenti sia di supporto per i prezzi del petrolio nell'immediato, mentre qualsiasi ulteriore aumento della produzione potrebbe mantenere i prezzi sotto pressione".