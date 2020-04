Petrolio crolla sotto i 20$, stime shock IEA vanificano tagli Opec+

Titta Ferraro 15 aprile 2020 - 11:59

Nuovo strappo al ribasso del petrolio con quotazioni del WTI scivolate sotto la soglia dei 20 dollari al barile. Il prezzo del petrolio, già sceso del 10% ieri, segna oggi un calo di oltre il 2,5% a quota 19,6 dollari, sui minimi dal 2002.L'International Energy Agency (Iea) prevede nel 2020 una domanda globale di greggio con un crollo record di 29 milioni di barili al giorno (bpd) della domanda di petrolio ad aprile, a livelli mai visti in 25 anni e nell'intero 2020 il calo sarà di 9,3 milioni di barili al giorno. Uno shock di domanda che a detta dell'IAE non può essere compensato da quanto deciso settimana scorsa dall'Opec+ che ha concordato un taglio del'output di 9,7 mln di barili per i mesi di maggio e giugno. "Non esiste un accordo fattibile che possa tagliare l'offerta abbastanza da compensare tali perdite di domanda a breve termine - rimarca l'IAE -. Tuttavia, i risultati della settimana scorsa sono un solido inizio".