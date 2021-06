Petrolio: attesa per la nuova riunione Opec+, possibile ulteriore allentamento dei tagli alla produzione

Alessandra Caparello 25 giugno 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Il petrolio si sta dirigendo verso un quinto rialzo settimanale, mentre il mercato attende la nuova riunione OPEC+. I futures sul greggio a New York sono in rialzo di oltre il 2% questa settimana, mentre il benchmark Brent è al livello più alto da ottobre 2018. L'alleanza, guidata dall'Arabia Saudita e dalla Russia, si riunirà il 1° luglio ed è ampiamente previsto che discuta di NON aumentare la produzione di petrolio in agosto, secondo un sondaggio Bloomberg. L ’OPEC+ sta discutendo un ulteriore allentamento dei tagli alla produzione di petrolio da agosto poiché i prezzi del petrolio aumentano con la ripresa della domanda, ma non è stata ancora presa alcuna decisione. "La ripresa della domanda è stata rapida e c'è pressione sull'OPEC+ affinchè rilasci più barili, altrimenti potremmo vedere 80 dollari al barile il mese prossimo", ha detto Howie Lee, economista della Oversea-Chinese Banking Corp. di Singapore.