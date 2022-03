Petrolio a oltre -5%, embargo US a greggio russo non fa temere ulteriore shock offerta

Titta Ferraro 9 marzo 2022 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Vendite sul petrolio all'indomani del divieto statunitense sul petrolio russo. Le quotazioni di Brent e WTI segnano entrambe oltre -5% circa rispettivamente a 121$ e 117$.Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha imposto un divieto immediato al petrolio russo. Tra gli investitori sta prevalendo la convinzione che tale mossa non dovrebbe accentuare di molto lo shock dell'offerta. L'Agenzia internazionale per l'energia ha affermato che potrebbe sfruttare ulteriormente le scorte di petrolio per alleggerire i prezzi.