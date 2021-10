Petrolio: Wti stabile sopra quota 80$, cosa emerge dal quadro tecnico

Redazione Finanza 12 ottobre 2021 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Nessuno scossone questa mattina per il petrolio che si muove in territorio positivo, ma mostrando lievi rialzi. InN particolare, il Wti sale dello 0,22% a 80,7 dollari al barile mente il Brent avanza dello 0,32% poco sotto gli 84 sollari. "Mentre l'appetito del mercato rimane significativamente sostenuto dalla crisi energetica in Europa e in Asia, si teme ci possa essere una frenata all'orizzonte", commenta Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades. Da un punto di vista tecnico, spiega l'esperto, "il rallentamento del trend rialzista dopo aver raggiunto $80, insieme alla divergenza ribassista sull'indicatore RSI, suggerisce che una correzione potrebbe avvenire presto". Tuttavia, conclude Veyret, si vedono forti livelli di supporto sopra $76,15 e intorno a $ 73,50, un livello, quest’ultimo, improbabile considerando l'attuale contesto macro.