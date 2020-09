Petrolio: Wti perde terreno e scivola a 37,65 $ (-5,4%) - Flash

Repressione finanziaria. Non è certo un argomento che ci siamo inventati in questi giorni e tantomeno possiamo dire che ne sia il Covid-19 la causa. Perché ormai sono passati

Oggi, 09:17 - mazzalai

SOFTBANK: LA BALENA BIANCA!

Come ho scritto anni fa in CRISI FINANZIARIA PSICOPATICI IN AZIONE su Bloomberg era uscito un piccolo capolavoro, riportato dal WashingtonBlog nel quale si sosteneva che gli psicopatici hanno causato la crisi finanziaria e che lo faranno ancora