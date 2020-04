Petrolio Wti fa -43% e vede i 10$ (minimi dal 1986)

Redazione Finanza 20 aprile 2020 - 17:48

MILANO (Finanza.com)

A New York, il future sul West Texas Intermediate (WTI) è arrivato a perdere il 43%, il più alto calo da quando il contratto ha iniziato a negoziare nel 1983, toccando un livello di $ 10,34 al barile, il livello più debole dal 1986.Il future con scadenza maggio è in attesa dell'imminente scadenza, prevista per la giornata di domani.Il contratto WTI con scadenza a giugno scende di oltre -10%, a $22,5 al barile circa.