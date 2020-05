Petrolio KO dopo rapporto ADP, buon dato scorte greggio non basta

Redazione Finanza 6 maggio 2020 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

Giornata negativa per i prezzi del petrolio. Il future WTI con scadenza giugno 2020 segna un calo di oltre il 4% a 23,5 $ rispetto agli oltre 25$ a cui viaggiava in mattinata prima della diffusione del rapporto Adp. Calde del 3,75% per il Brent a 29,8 dollari al barile.Intanto sono arrivati anche i dati settimanali delle scorte di greggio negli Usa che sono aumentate meno del previsto la scorsa settimana (+4,6 milioni di barili nella settimana terminata il 1 maggio). I dati dell'Energy Information Administration aiutando ad alleviare le preoccupazioni relative allo stoccaggio limitato di petrolio.In precedenza il rapporto ADP relativo all'occupazione del settore privato che ha mostrato come, nel mese di aprile, siano stati persi 20,2 milioni di posti di lavoro, al ritmo più forte da quando l'Adp, nel 2002, ha stilato il suo primo rapporto. Il trend è stato in ogni caso lievemente migliore delle attese, visto che il consensus aveva previsto una perdita di 22 milioni di posti di lavoro. Adesso si attendono le indicazioni in arrivo venerdì con il dato sulla disoccupazione, il salario medio orario e le non farm payrolls di aprile per avere un quadro più completo di quanto è accaduto sul fronte occupazione, con gli impatti del lockdown in scia a Covid.