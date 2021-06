Petrolio: Goldman Sachs vede il Brent balzare a 80 $ già in estate

Redazione Finanza 11 giugno 2021 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Le prospettive di una domanda sostenuta di petrolio, supportata dall’incremento delle vaccinazioni nei paesi sviluppati, si rafforzano. Goldman Sachs si aspetta che il Brent, il benchmark per il petrolio estratto nel mare del Nord, possa raggiungere gli 80 USD già quest’estate.Il prezzo del barile ha inoltre ricominciato a salire in maniera convinta dopo che i negoziati con l’Iran hanno mostrato segnali di stallo.Oggi il Brent segna +0,39% in area 72,80 dollari.