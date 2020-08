Petrolio: Aie abbassa stime domanda globale 2020 e 2021

Daniela La Cava 13 agosto 2020 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Revisione al ribasso delle stime sulla domanda globale di petrolio per il 2020 e il 2021 da parte dell'agenzia internazionale dell'energia (Aie). Nell'aggiornamento sul petrolio di agosto, l'Aie indica che la domanda di oro nero dovrebbe attestarsi quest'anno a 91,9 milioni di barili al giorno, 140mila barili al giorno in meno rispetto alle stime fornite in passato. Il rimbalzo a quota 97,1 milioni è, invece, previsto nel 2021. Una revisione al ribasso, si legge nel report, che riflette la debolezza del mondo della mobilità (soprattutto nel comparto aereo), visto che il numero di casi di Covid-19 rimane elevato. Tra le notizie positive, la domanda petrolifera cinese è in forte ripresa.